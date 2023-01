‘Deventer schoenenwinkel Claessens na dertig jaar dicht’

Schoenenwinkel Claessens vertrekt uit de Smedenstraat in Deventer. Eigenaar Paul Claessens heeft door privéomstandigheden besloten ‘het rustiger aan te doen’, vertelt hij tegen het AD. Claessens is nog zeker twee weken open voor een opheffingsuitverkoop, daarna sluit de winkel voorgoed de deuren.

Paul Claessens begon de winkel in 1993. “Mijn ouders runden eenzelfde winkel in Brabant en als kind zag ik het al zitten om in hun voetsporen te treden”, aldus de eigenaar. “Via via kreeg ik de tip om eens in Deventer te gaan kijken, zo kwam ik hier terecht.” De Smedenstraat was toen een straatje met ‘veel kleinere zelfstandigen’, vertelt hij. Zo zaten er een kruidenier en een naaimachinewinkel.

Claessens maakte snel naam in de stad met een breed assortiment mannen-, vrouwen- en kinderschoenen. Paul Claessens bouwde er een trouwe en diverse klantenkring op. Toen hij de sluiting van de winkel bekend maakte kreeg hij ‘veel teleurgestelde reacties’, zegt hij. “Zelfs kwamen sommigen even binnen om te zeggen hoe jammer ze het vinden, maar na een uitleg snappen ze mijn overweging.”