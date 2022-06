Deze modebedrijven ontvingen een publieksprijs tijdens de Shopping Awards 2022

Tijdens een gala in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk werden gisteren de Shopping Awards 2022 uitgereikt. De prijzen worden elk jaar toegekend aan de beste Nederlandse e-commercebedrijven. De hoofdprijs ging tijdens deze editie naar Kaartje2go, zo is in een persbericht van de organisatie te lezen. De kaartenwebshop kreeg het beste gecombineerde beoordeling van publiek en jury.

Daarnaast werden er binnen elke sector ook publieksprijzen uitgedeeld. In de categorie baby- en kindermode eindigde webshop Noppies op plek één. Je M’Appelle was volgens het publiek de beste webwinkel voor damesmode, Suitable voor mannenmode. Online sieraden- en kledingplatform MyJewellery won in de categorie Juweliers, Zonnebrillen.com in de categorie modeaccessoires. Binnen de schoenensector kwam Barefoot & More als winnaar uit de bus, en als online retailer voor ondermode en lingerie verkozen klanten Bamboo Basics.

Onder de winnaars van de Vakprijzen waren dit jaar geen modebedrijven. In de top drie van de ChannelEngine Ecommerce50, de lijst van de snelst groeiende Nederlandse e-commercespelers die ook door de Stichting Shopping Awards wordt uitgebracht, kwam wel een accessoiremerk te staan: horlogeverkoper 123watches eindigde op plek drie.

De Stichting Shopping Awards werd in 2001 opgericht en organiseert en financiert onafhankelijke awardverkiezingen voor de e-commercebranche. De Shopping Awards worden ondersteund door Thuiswinkel.org.