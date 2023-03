Deze modebedrijven winnen een publieksprijs tijdens de Shopping Awards 2023

De winnaars van de Shopping Awards 2023 zijn bekend gemaakt. De prijzen worden ieder jaar toegekend aan de beste Nederlandse e-commercebedrijven. De hoofdprijs van de 21e editie ging naar DHL, zo staat op de website. Daarnaast werden binnen elke sector publieksprijzen uitgedeeld.

In de categorie dames- en herenmode staat Studio Anneloes op nummer één en is Suitable de beste website voor herenmode. Zeeman is volgens het publiek de beste webwinkel voor baby- en kindermode. In de categorie ondermode en lingerie is Toffe Sokken de winnaar van de publieksprijs en Ti Sento- Milano is in het juwelierensegment de favoriet. Binnen de schoenensector kwam Shoesme als winnaar uit de bus en als online warenhuis verkozen consumenten Wehkamp.

De Stichting Shopping Awards werd in 2001 opgericht en organiseert en financiert onafhankelijke awardverkiezingen voor de e-commercebranche. De Shopping Awards worden ondersteund door Thuiswinkel.org. Met de uitreiking van de Shopping Awards hoopt de stichting een positieve bijdrage te leveren aan e-commerce.