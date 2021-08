Deze retailers maken kans op de ‘Abn Amro Retailer of the Year the Netherlands’

De genomineerden voor ‘Abn Amro Retailer of the Year the Netherlands’ zijn bekend, dat laat Abn Amro vandaag via een persbericht weten. Kanshebbers kunnen in de prijzen vallen in twee categorieën: Abn Amro Beste Winkelketen van Nederland 2021-2022 en Abn Amro Webshop Award the Netherlands 2021-2022.

De genomineerden voor Beste Winkelketen van Nederland in de categorie damesmode luiden als volgt: C&A, H&M, Hema, MS Mode en Primark. In de categorie mode accessoires zijn Lucardi en Primark genomineerd. C&A, Hema, Only for Men en Van Dal Mannenmode wisten zich te plaatsen in de herenmode-categorie. In de categorie ondermode zijn Hunkemöller en Zeeman de genomineerden en in de schoenen-categorie zijn dat Omoda en Schuurman Schoenen. De genomineerden voor de Webshop Award Nederland zijn: Bonprix, H&M, Wehkamp en Zalando.

Consumenten hebben zo’n vijfhonderd retailers beoordeeld, zo staat in het persbericht. Men geeft bij de beoordeling van haar favoriete retailer een oordeel over de prijs, het assortiment, de behulpzaamheid en serviceverlening, en het koopgemak. Uit deze beoordelingen blijkt de prijs, voor zowel de winkelketens als de webshop, het belangrijkste aspect te zijn. Daarna volgt het assortiment en het koopgemak.

De uitreiking vindt plaats op 23 september 2021 op het hoofdkantoor van Abn Ambro in Amsterdam.