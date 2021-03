Deze vijf nieuwe winkels zijn verwelkomd in Amsterdam The Style Outlets

Er zijn vijf nieuwe winkels in outlet Amsterdam The Style Outlets geopend, zo is te lezen in het persbericht. Camicissima, Anne de Solène, O bag, Lindt en Name It hebben zich in de outlet gevestigd.

Camicissima zal de outlet versterken in het herenmode-aanbod en Name It in de categorie kinderkleding. Voor de categorie home, is Anne de Solène toegevoegd. O bag is het eerste modelabel gespecialiseerd in accessoires dat zich vestigt in de outlet. Daarnaast wordt het aanbod voor eten en drinken uitgebreid met de chocolaterie Lindt.

Marcel Herben, Center Manager van Amsterdam The Style Outlets, in het persbericht: “De nieuwe winkels verbeteren de outlet-ervaring voor onze bezoekers en hiermee bieden wij een breder winkelaanbod.” In de outlet is een mix van verschillende categorieën te vinden: mode, sport, vrijetijd en accessoires, voegt de Herben nog toe in het persbericht.

Wegens de huidige situatie omtrent het coronavirus is alleen winkelen op afspraak mogelijk. “We hebben een boekingstool gelanceerd voor al onze winkels, zodat klanten gemakkelijk hun eigen privé winkelafspraken online kunnen plannen via onze website”, aldus de Center Manager in het persbericht.

Beeld via Neinver Amsterdam The Style Outlets