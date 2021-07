Digital Fashion Week Europe: 7 inzichten over de toekomst van retail

De pandemie zorgde bij veel retailers en merken dat ze hun activiteiten eens goed onder de loep namen, zo merken de vier deelnemers van de discussie op. Een van die deelnemers is Harry Bijl, van brancheorganisatie INretail. Bijl vertelt dat het winkelen op afspraak, dat veel retailers in het leven riepen tijdens de pandemie, een blijvertje is. “Ze willen de aandacht die ze hebben voor klanten tijdens het winkelen op afspraak behouden. Sommige retailers geven aan alleen nog maar op afspraak te willen openen en anderen willen geen standaard openingstijden meer of schrappen de koopavond.” Klausen beaamt dat veel retailers de standaard openingstijden aan het loslaten zijn.

Bijl adviseert retailers te bedenken hoe ze de ervaring kunnen verrijken en welke interactie ze willen met klanten. “Als je een visie hebt, komt de rest vanzelf,” aldus de expert. Waar te starten? Bijl adviseert een avond te organiseren met 10 topklanten van de winkel en ze te vragen hoe ze de winkel ervaren en hoe zij die het liefst zouden zien. Klausen haakt hier op in, dat dit ook een manier van ‘data’ verzamelen is. “Online winkels vergaren ook data en passen daar de winkelervaring op aan. Dit is alleen het vergaren van data op een andere manier en voor een fysieke winkel.”

Klausen geeft aan dat retailers wijs zouden zijn als ze de ervaringen in de winkels gaan cureren. Consumenten hebben namelijk veel over voor een ervaring, zo is de Deense expert van mening. “Vergelijk het met de voedingsindustrie, de horeca. Mensen rijden uren naar een klein dorpje waar een Michelin restaurant zit, puur voor de ervaring. Ze hebben het er voor over.” Klausen voegt echter nog een belangrijke note toe voor de retailbranche: “Het klinkt heel cru, maar neem digitalisering en duurzaamheid mee in alles wat je doet, anders ben je over vijf jaar dood als bedrijf.”

Retail in Europa: 7 inzichten uit de paneldiscussie tijdens Digital Fashion Week Europe

Nog een opmerkelijke uitspraak tijdens de sessie, was deze van Bijl: “De ideale situatie voor de retail en mode kan meer on demand zijn,” doelend op het verminderen van collecties en het houden van voorraad. De uitspraak wordt vrijwel meteen opgevolgd door Rens Tap van Modint, want bij on demand moet men ook snel kunnen produceren en dat heeft bij veel bedrijven een grote verandering van het businessmodel nodig. Iets waar de deelnemers het wél eens over zijn, is het feit dat de verandering in de industrie bottom-up zal gebeuren. Voor grote bedrijven is het namelijk moeilijk(er) om grote veranderingen door te voeren, terwijl startups al meteen op andere voet kunnen beginnen. Bijl voegt hieraan toe dat de industrie dan wel toegewijd moet zijn aan experimenteren, wil de verandering van bottum-up komen, en start-ups moet helpen scale-ups te worden.

De discussie over retail in Europa is nog maar één van de vele interviews, talks en seminars die tijdens Digital Fashion Week Europe worden uitgezonden. Het evenement loopt nog tot en met donderdag 8 juli.