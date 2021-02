Directeur Dille & Kamille: “Hutspot is de multibrand-propositie die we zochten”

Gisteren werd bekend dat Dille & Kamille de nieuwe eigenaar is van conceptstore Hutspot. Of eigenlijk, zo corrigeert Dille-directeur Hans Geels aan de telefoon, is de familie achter Dille & Kamille de nieuwe eigenaar van Hutspot. Dille & Kamille en Hutspot blijven twee afzonderlijke bedrijven, zo benadrukt hij. Maar Hutspot krijgt wel een vleugje Dille mee: het wordt geherpositioneerd als een duurzaam lifestyle-merk, met aandacht voor tijdloze en kwalitatieve producten. FashionUnited spreekt Geels over de plannen voor het bedrijf.

Hutspot: een uitgelezen kans voor Dille & Kamille

Het is een opmerkelijke tijd om een retailovername aan te gaan. Dat beaamt ook Geels, die de omzet bij Dille & Kamille de laatste maanden zag teruglopen. Maar dankzij het succes van de online tak van het bedrijf en van de winkels in België, die de afgelopen tijd open konden blijven, viel de schade over het algemeen mee, vertelt hij. Toen Hutspot op de markt kwam, waagde Dille & Kamille de sprong. Geels: “Het was nu of nooit.”

Wat maakt Hutspot zo’n aantrekkelijke partij voor Dille & Kamille? “Het is een mooi merk, met veel mogelijkheden en wat ruimte voor verbetering,” begint Geels. Maar dat niet alleen: Hutspot is qua bedrijfsmodel een goede aanvulling op het huidige Dille & Kamille. “Dille is een single-brand merk,” legt Geels uit. “Alles in de Dille & Kamille-winkels is van het merk Dille & Kamille. Er zijn veel leuke en goede merken die wel in de Dille-winkels zouden passen, maar er niet in komen vanwege die single brand-strategie. We wilden daarom al heel lang graag een multibrand-propositie die past bij de missie van Dille: het gemakkelijker maken om duurzamer te leven.”

Dille & Kamille positioneert zich niet nadrukkelijk als duurzaam. Dat is een bewuste keuze, aldus Geels. “Echt duurzaam ben je alleen als je de winkel dichtgooit en geen spullen meer verkoopt. In plaats daarvan gaan we voor the next best thing, het in kleine stapjes aantrekkelijker maken om duurzamer te kopen.” Dat doet Dille vooral via het productaanbod. Geels: “Ik geef wel eens het voorbeeld van een shampoobar: die schuimt net zo lekker en ruikt net zo lekker als shampoo in een flesje, en is net zo goed voor je haar. Maar uiteindelijk bespaar je met een shampoobar wel een plastic flesje. Dille bieden we veel producten die duurzamere keuzes op die manier makkelijker maken. Daarnaast zijn de meeste van onze producten van hoge kwaliteit, dan gaan ze veel langer mee. Tot slot kiezen we voor tijdloze designs, niet voor modekleuren of -patronen. Ook dat zien wij als duurzamer. Die kleuren en patronen gaan immers ook weer uit de mode.” Zonde, vindt Geels.