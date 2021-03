Dit zijn de mode genomineerden voor de Shopping Awards 2021

De Shopping Awards worden op 25 maart weer uitgereikt. Onder de genomineerden in diverse categorieën bevinden zich ook modebedrijven. FashionUnited zet ze op een rij.

Beverly Beethoven, Esuals en Je m’appelle zijn genomineerd in de categorie damesmode. In de categorie herenmode maken Amsterdenim.com, Rico Mode en Suitable.nl kans op de prijs. Kansmakers binnen de categorie baby- en kindermode zijn Bugaboo, Kleertjes.com en Tumble ‘n Dry. In de categorie ondermode en lingerie dingen Annadiva, thelingerist.com en toffesokken.nl mee. Myomy, Nortivi, Zonnebrillen.com zijn kansmakers in het segment mode accessoires. Onder de juweliers dingen Burker Watches, Kish.nl en My Jewellery mee. In het segment schoenen maken Barefoot and More, Nelson en Omoda kans op een prijs. Last but not least maakt Wehkamp kans op een prijs in de categorie warenhuizen.

Op 25 maart worden de Shopping Awards voor de negentiende keer uitgereikt. Met de uitreiking van de Shopping Awards hoopt de stichting een positieve bijdrage te leveren aan e-commerce.