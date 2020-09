Dit zijn de modewinnaars van de ‘ABN Amro Beste Winkelketen’ awards

De categoriewinnaars voor de ‘ABN Amro Beste Winkelketen van Nederland 2020-2021’ en ‘ABN Amro Webshop Award the Netherlands 2020-2021’ zijn bekend. FashionUnited selecteert de modewinnaars in de diverse categorieën.

Zeeman gaat naar huis met de awards baby- en kindermode zowel als winkelketen en webshop. C&A komt in de categorie damesmode als fysieke winkel als winnaar uit de bus, bij herenmode is dat het geval voor van dal Mannenmode. Op het gebied van mode accessoires wint Lucardi de prijs voor beste winkelketen én beste webshop. Hunkemöller gaat naar huis voor de online en fysieke winkels naar huis met de prijs in de categorie ondermode. Als laatste modewinnaar bij de ‘ABN Amro Beste Winkelketen van Nederland 2020-2021’ komt Schuurman Schoenen naar voren in uiteraard de categorie schoenen.

Online sleept Zalando de prijs in de categorieën herenmode en damesmode in de wacht. In de categorie schoenen wint Omoda de ‘ABN Amro Webshop Award the Netherlands 2020-2021’.

De overall winnaars van ‘ABN AMRO Beste Winkelketen van Nederland’ award, de ‘ABN AMRO Webshop Award the Netherlands’ en ‘ABN AMRO Retailer of the Year the Netherlands’ worden op donderdag 29 oktober bekend gemaakt worden.