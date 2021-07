Dit zijn de winnaars van de Dutch Retail Experience Awards 2021

De Dutch Retail Experience Awards zijn weer uitgereikt. We zetten de winnaars voor u op een rij en in de categorie Women & Men zijn er zelfs twee retailers in de prijzen gevallen, zo blijkt uit het persbericht.

Het DNA van de winnaars in de categorie Women & Men ligt volgens het persbericht zo dicht bij elkaar dat het voor de jury duidelijk was dat twee winnaars op zijn plaats waren. Familiebedrijven Lutz en Zuilen Mode sleepten de prijs in de wacht.

Maggy’s kwam als winnaar uit de bus in de categorie Women en Coef Men sleepte de prijs in de wacht in de categorie Men. De Innovative Store Award ging naar Nieuw Mos. In de categorie Online heeft Rico Moda gewonnen.