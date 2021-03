Dit zijn vijf genderneutrale merken om in de gaten te houden

De groei van genderless en unisex modemerken is ongekend, vooral Gen Z kiest ervoor om te dragen waarin zij zich goed voelen in plaats van iets wat aan hen is toegewezen door hun geslacht. Mannelijkheid en vrouwelijkheid lopen steeds meer door elkaar heen, waarmee de traditionele grenzen tussen damesmode en herenmode vervagen.

Retailers hebben nog een inhaalslag te maken als het gaat om genderneutrale mode, waarbij fysieke winkels mannen- en vrouwenkleding vaak op verschillende verdiepingen hangen en aparte afdelingen per geslacht inrichten. Voor inkopers kan het een hele uitdaging zijn om de juiste balans te vinden tussen wat commercieel en innovatief is. Hoewel sommige ontwerpers de grenzen tussen de traditionele mannelijke en vrouwelijke codes moedig aftasten om gesprekken over gendergelijkheid aan te kaarten, hebben ze misschien minder invloed op de uiteindelijke verkoop.

Volgens Lyst zal het succes van Gucci's genderloze shoppingsectie "Gucci MX", Converse's genderloze lijn SHAPES en Beyoncé's genderneutrale stukken Ivy Park x Adidas in 2021 meer momentum krijgen. Sinds oktober 2020 is het aantal nieuwe producten dat online beschikbaar is met het label "unisex" meer dan verdubbeld ten opzichte van heel 2020.

FashionUnited biedt u vijf genderneutrale merken om in de gaten te houden:

Ijji

Ijji is een genderloos kledinglabel dat in 2016 in Californië werd opgericht met een Japanse sensibiliteit in zijn sourcing. Het bedrijf richt zich op natuurlijke vezels, bijzondere kleuren en interessante silhouetten, zoals zijn twill geruite broeken en zijden overhemden. De naam Ijji komt van een Japans woord dat ‘loszittende broek met trekkoord’ betekent. De collecties zijn unisex en bieden inclusieve maten.

Cold Laundry

Het Britse merk Cold Laundry werd in 2019 opgericht door het echtpaar Ola en Cerise Alabi. Het merk biedt een basisgarderobe voor mannen en vrouwen gericht op minimalistische styling, waarvan het unisex pufferjack een stand-out item is. "Onze stukken zijn geïnspireerd door Koreaanse mode; schone, minimale looks met onze eigen twist aan kleuren en snitten en vormen ook, dus het vloeit voort uit een oversized, boxy pasvorm," vertelde Alabi aan High Snobiety.

Man-tle

De collecties van Man-tle, creatief geleid door het in Australië gevestigde echtpaar Larz Harry en Aida Kim, zijn niet specifiek genderneutraal, maar veel kledingstukken, zoals hun werkkleding, hebben zowel mannen- als vrouwenmaten. Als merk is Man-tle een groep producten die gericht zijn op duurzaamheid, betrouwbaarheid en bruikbaarheid tegen de achtergrond van het ruige Australische landschap. De kleding is niet gericht op een specifiek geslacht, maar past zich aan elke drager aan, aan het gebied dat hij of zij wil verkennen.

Olderbrother

Olderbrother is een merk dat zowel unisex als duurzaamheid omarmt en zich richt op het natuurlijk houden van kleding. Van de creatie van hun unieke kleurstoffen tot hun aandacht voor detail als het gaat om duurzame materialen, het merk is een one-of-a-kind ethische modewinkel. Het in Portland Oregon) gevestigde bedrijf gelooft in het ondersteunen van 'zelf-definitie' en het creëren van kledingstukken die door elk lichaam gedragen kunnen worden.

Collusion

Collusion, dat in 2018 exclusief op ASOS werd gelanceerd, is een Gen Z-merk voor tieners, dat zich richt op inclusiviteit, samenwerking en experimentele mode. De ethos van het merk is om kleding te creëren voor alle lichamen en die iedereen wilt dragen. Door het gebruik maken van de verschillende standpunten van de medewerkers binnen het merk zorgt het ervoor dat ASOS' jonge en diverse publiek goed vertegenwoordigd wordt.

Afbeeldingen: Asos, Collusion, en Ijji

