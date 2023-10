Diversiteit en krapte op de arbeidsmarkt komen samen: Steeds vaker Engels te horen in winkels

Grote winkelketens spiegelen de samenleving steeds beter af. Zo verwelkomen zij vaker medewerkers die het Nederlands (nog) niet helemaal beheersen, zo blijkt uit een rondvraag van de NOS. Diversiteit en de krapte op de arbeidsmarkt komen samen.

Zeeman en Hema zijn van die ketens waar vaker Engels te horen is. Zeeman had tot vorig jaar het beheersen van de Nederlandse taal als een vereiste op zijn vacatures staan. Dit jaar veranderde dat. “Sinds de arbeidsmarkt zo krap is geworden is Nederlands geen harde eis meer. Dit geeft ons iets meer ruimte, we kunnen wat makkelijker mensen plaatsen”, vertelt een woordvoerder aan de NOS.

Ook Hema erkent de schaarste op de arbeidsmarkt en zet daarom meer Engelstaligen in. “Onze filiaalmanagers zorgen ervoor dat er een goede balans is tussen Nederlands- en Engelssprekende medewerkers. In de steden zijn meer Engelssprekende klanten, dus ook meer Engelssprekende medewerkers. Het is belangrijk dat ons winkelpersoneel een afspiegeling vormt van de maatschappij”, aldus Hema tegen de NOS.

Zeeman voegt er nog aan toe dat Engelstaligen enkel worden ingezet als de filiaalbeheerder ook Engels kan. “Die moet procedures kunnen overdragen en instructies kunnen geven, ook vanwege de veiligheid.”