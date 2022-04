DNB: Nederlanders betalen steeds liever contactloos

Steeds meer Nederlanders geven de voorkeur aan contactloos betalen boven afrekenen met contanten. Dat blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) in samenwerking met Betaalvereniging Nederland. Contactloos betalen gebeurt met een pinpas, mobiele telefoon of bijvoorbeeld een smartwatch.

Aan het begin van 2020 betaalde nog de helft van de Nederlanders het liefst contactloos. 40 procent van de Nederlanders rekende het liefst contactloos met een pinpas af, 9 procent met een mobiele telefoon. Aan het einde van 2021 waren die percentages gestegen naar respectievelijk 49 en 14 procent.

De trend betekent in dit geval een neergang van het pinnen op de ‘traditionele’ manier, waarbij de pinpas in de betaalautomaat moet worden gestoken. Het percentage Nederlanders die het liefst op deze manier betalen, is afgenomen van 28 naar 13 procent.

Ook het aandeel contante betalingen loopt iets terug. Het percentage Nederlanders dat de voorkeur geeft aan betalen met contant geld bleef tussen begin 2020 en eind 2021 ongeveer gelijk. Uit een berekening van DNB en Betaalvereniging Nederland bleek wel dat het aandeel contante betalingen aan de kassa in Nederland daalde van gemiddeld 22 procent in 2020 naar 20 procent in 2021. Voor de pandemie lag dat percentage bijna tien procent hoger.