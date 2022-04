Doek valt opnieuw voor Hutspot

Hutspot stopt voorlopig, zo meldt managing director Arnout Baas op LinkedIn. Hutspot werd vorig jaar overgenomen door de familie achter Dille & Kamille en nadat de initiële doorstart van het concept niet succesvol was, werd een tweede poging gedaan. Ook deze tweede poging bleek niet tot een ‘goede, rendabele uitvoering' te leiden, zo blijkt uit de post van Baas.

“Vol goede moed begonnen we iets meer dan een jaar geleden aan de doorstart van Hutspot. Met Dille & kamille wilden we dit mooie retailmerk nieuw leven inblazen want dat verdiende het,” aldus Baas in de post. “Het zou een platform worden voor mooie merken blijven, maar dan met een meer duurzame insteek. Helaas is het niet gelukt om dit goede idee tot een goede, rendabele uitvoering te brengen. Er is een boekje te schrijven over de oorzaken, maar heel jammer is het.”

Hutspot ging op 31 december 2020 failliet. Het bedrijf maakte in februari 2021 een doorstart dankzij de familie achter Dille & Kamille. Hutspot zou geherpositioneerd worden als een duurzaam lifestyle-merk met aandacht voor tijdloze en kwalitatieve producten. Meerdere winkels van Hutspot zouden openblijven en de retailer zou een online platform krijgen. In november van 2021 bleek dat de initiële doorstart niet succesvol was. De winkels sloten en Hutspot ging verder als online merk. Baas kreeg de taak om een tweede plan voor Hutspot op te zetten.

Hutspot is in 2012 als pop-up winkel begonnen en opgericht door drie ondernemers: Nick van Aalst (CEO), Pieter Jongens (COO) en Reinier Bernaert (CFO). Het concept geldt als springplank voor startende merken, daarover zei Van Aalst in 2013: “Hutspot geeft jonge creatieven de mogelijkheid om hun kleding, accessoires, kunst, meubilair en ander producten te etaleren. De selectiecriteria zijn simpel: wij moeten een product of collectie alle drie mooi vinden en erachter staan”. Hutspot werd in 2014 uitgeroepen tot beste start-up tijdens een ABN AMRO retailsenimar. In 2018 lanceerde Hutspot zijn eerste kledingcollectie, nadat het bedrijf in 2013 al een eigen accessories collectie had gelanceerd.