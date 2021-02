‘Driekwart van de winkels biedt afhalen, ondernemers verwachten niet veel extra omzet’

Bijna driekwart van non-food winkels biedt click & collect aan, zo blijkt uit een flitspeiling van INretail onder leden. Het gaat om 72 procent dat gisteren al de optie om een bestelling af te halen bood, aldus het persbericht. Daar sluit op een later moment waarschijnlijk nog 6 procent van de ondervraagden bij aan.

Gisteren was het startschot voor click & collect voor de detailhandel. Sinds de verplichte sluiting van winkels halverwege december is er flink gelobbyd voor deze mogelijkheid. INretail noemde het eerder al een voorzichtige stap richting de heropening van winkels.

Geen van de ondervraagde ondernemers in de flitspeiling verwacht dat de stap zorgt voor omzetherstel. Ruim de helft van de ondernemers geeft aan met click & collect maximaal 10 procent meer omzet te maken. 21 procent van de ondervraagden verwacht een extra omzet van 10 tot 20 procent. INretail benadrukt in het persbericht dat de enige kans op omzetherstel een heropening van de winkels is.

INretail verwacht dat de winkels op 3 maart weer open kunnen. “Zo snel mogelijk terugkeren naar de situatie van vòòr 16 december is het enige medicijn om de omzetten te herstellen,” aldus het bericht.