‘Dries van Noten focust op beauty in nieuwe Parijse boetiek’

De nieuwe winkel van Belgische luxe label Dries van Noten druipt van de ‘beauty’. Het winkelconcept focust zich op de relatief nieuwe beautylijn van het merk. De winkel wordt aangevuld met mode-accessoires van het merk, zo meldt WWD.

“Het is belangrijk dat we laten zien dat alles dezelfde visie heeft,” aldus Van Noten tegen WWD. “We zien make-up en parfum niet los van de kleren. Het is voor mij een groot samenhangend project en ik wilde dat onderstrepen.”

De winkel is te vinden aan de Quai Malaquais in Parijs. Een deur verder zit de mannenmode boetiek van Dries van Noten. De damesmode boetiek van het merk bevindt zich ook in dezelfde straat. “Ik vind het fijn dat je naar buiten moet gaan om de verschillende winkels binnen te gaan. Het is een ander universum, anders maar toch hetzelfde.”

FashionUnited heeft contact gezocht met Dries van Noten voor meer informatie.