Dries van Noten opent eerste winkel in Shanghai

Dries van Noten opent eind augustus een nieuwe winkel in Shanghai. De boetiek wordt geopend in de Réel Mall in het centrum van Shanghai, zo meldt een bericht op WWD. Het is opvallend nieuws in tijden van Covid-19 waar veel merken en designers juist genoodzaakt zijn om winkels te sluiten. De winkel wordt 1800 vierkante meter en zal de complete herfstcollectie voor zowel mannen als vrouwen gaan verkopen.

Dries van Noten had al winkels in andere grote Aziatische steden als Tokyo en Seoul, waarvan sommige samen met partners. Ook heeft het merk grote retailklanten als Saks Fifth Avenue, Harrods en Harvey Nichols. De nieuwe winkel wordt de tiende eigen winkel van de Belgische ontwerper en de eerste in China.

Dries van Noten is sinds 2018 grotendeels in handen van de Spaanse Puig groep, waarbij de ontwerper zelf nog een minderheid van de aandelen heeft. De zakelijke leiding van het modebedrijf is sinds januari in handen van Matteo De Rosa en hij meldt in het bericht dat de winkelopening in Shanghai onderdeel uitmaakt van een strategie voor verdere expansie van het merk de komende jaren, zowel digitaal, als in de vorm van fysieke winkels.

FashionUnited heeft contact opgenomen met de persafdelingen van Dries van Noten en Puig, maar heeft tot op heden nog geen bevestiging gehad van het nieuws.

