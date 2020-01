Dries van Noten stelt nieuwe topman aan

Dries van Noten heeft een nieuwe president van het bedrijf. Dit meldt WWD op basis van een statement. Matteo de Rosa is de nieuwe topman van het bedrijf per 1 februari.

De Rosa was hiervoor managing director bij Ports 1961. Dries van Noten meldt in het statement in handen van WWD dat De Rosa veel ervaring heeft in diverse culturen en hinten op het belang van deze cultuur-brede ervaring. Daarnaast heeft hij ‘respect en begrip voor het creatieve proces en de mindset van het modehuis, naast kennis van alle begrippen van een modehuis’.

Dries van Noten is in 2018 overgenomen door Spaanse modegroep Puig, die een meerderheidsbelang in het Belgische modehuis nam. Oprichter Dries van Noten heeft nog steeds een minderheidsbelang en is de creatief directeur en voorzitter van het merk.