Dromen die uitkomen: My Jewellery opent winkel in Parijs

Nog twee weken en dan is het zover: My Jewellery opent dan haar allereerste winkel in Parijs. Het is een droom die werkelijkheid wordt, zo omschrijft Sharon Hilgers, oprichter van het Nederlandse kleding- en sieradenmerk, de eerste stappen naar de Franse winkelstraat.

Het gaat om een “kleine boetiek”, laat Hilgers weten op sociale media, die zich aan de 5 Rue Des Rosiers bevindt. “Nar bijna 15 jaar (zeer) hard werken hebben we deze nieuwe mijlpaal bereikt. Het is altijd mijn grootste droom geweest om een kleine boetiek in de dromerige straten van Parijs, le marais, te openen. 2024 is nu al het beste jaar ooit en we zijn nog maar halverwege!”

Parijs is de stad waar Hilgers studeerde en de inspiratie en kracht vond om My Jewellery op te bouwen, zo schrijft ze. De precieze openingsdatum noemt Hilgers niet. FashionUnited heeft een verzoek bij My Jewellery ingediend voor meer informatie.

Dit artikel wordt mogelijk later voorzien van meer informatie.