Dronten stopt met koopzondagen, consumenten kunnen heel weekend winkelen

De gemeente Dronten stapt af van het koopzondagen-beleid en gaat vanaf nu elke zondag open, zo schrijft het Algemeen Dagblad. Ondernemers mogen iedere zondag hun deuren openen van 12.00 uur tot 19.00 uur.

Of iedere ondernemer ook meedoet aan het nieuwe beleid is nog maar de vraag, want aan de koopzondagen die eens per maand plaatsvonden, deed maar een gedeelte van de winkels mee.

Niet iedereen is het eens met het nieuwe beleid. CDA, Christenunie en Dronten sociaal zijn tegen. Fractievoorzitter Willemien Wever (CDA) wijst naar het feit dat het tijdens de koopzondagen erg rustig is, schrijft het AD. VVD, Leefbaar Dronten en D66 zijn daarentegen voor het beleid. Fractievoorzitter van de VVD, Barry Hoogezand, benadrukt dat ondernemers niet open moeten, maar dat de mogelijkheid er is. Groenlinks en PvdA sluiten zich bij die gedachte aan, waardoor een meerderheid van het voorstel wordt behaald.

Leo Hoksbergen, centrummanager van het grootste winkelcentrum van Dronten SuyderSee, gaat akkoord met het feit dat ondernemers zelf de keuze hebben om op zondagen op te gaan. De centrummanager denkt niet dat stichting DOES (Dronter Ondernemers Evenementen Stichting) iets zal veranderen als het neerkomt op de promotie van de koopzondagen. Daarnaast is het volgens hem nog niet duidelijk of meer ondernemers zich door dit nieuwe beleid willen vestigen in het winkelcentrum.