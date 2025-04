Droppie rolt verder uit, opent recyclewinkel in Utrecht

One-stop-recyclewinkel Droppie opent vandaag haar eerste Utrechtse vestiging. Het markeert de eerste stap van de landelijke uitrol na drie vestigingen in Amsterdam, zo schrijft Droppie in een persbericht. In de winkel worden gebruikte items, van textiel tot aan frituurvet, ingezameld voor recycling.

De Utrechtse winkel bevindt zich in het voormalige Blokker-pand in winkelcentrum Smaragdplein. Bezoekers kunnen spullen inleveren en recyclen in ruil voor een beloning. Alle ‘drops’ worden geregistreerd op basis van een Qr-code, waarna de beloning te zien is in de Droppie-app, zo is te lezen. Men heeft de keuze om de beloning zelf te houden of te doneren aan een goed doel.

De 500 vierkante meter grote recyclewinkel in Utrecht heeft ook een primeur: De vestiging maakt het mogelijk om nieuwe stromen, zoals witgoed en matrassen, in te zamelen én het is de eerste Droppie-winkel waar duurzame en circulaire producten worden verkocht.

De Utrechtse vestiging is de vierde in totaal. Droppie heeft de ambitie om dit jaar uit te breiden met 15 tot 20 locaties in Nederland. Het doel is om een plek te worden waar een duurzame levensstijl wordt ondersteund door consumenten lokale recyclepunten te bieden in winkelgebieden. Zo kunnen mensen tijdens een bezoek aan het winkelcentrum winkelen en bij Droppie recyclen, pakketjes ophalen én statiegeldverpakkingen inleveren. Droppie werkt samen met partners zoals Stichting Open (Wecycle) en Statiegeld Nederland (onderdeel van Verpact).