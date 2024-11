Drukte in de winkelstraat neemt af, maar weekendshoppers zijn terug

De Nederlandse winkelstraten ogen rustiger in het derde kwartaal ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit een analyse van Bureau RMC. Hoewel minder winkelaars de winkelstraten vulden, groeide het aantal weekendshoppers.

De drukte in de Nederlandse winkelstraten nam af met 6,25 procent. Het was vooral rustig in de maand juli. Augustus en september bereikten het niveau van 2023. Vooral grote steden kampen met dalende bezoekersaantallen. Hier wordt gemiddeld een daling van 7,8 procent genoteerd. Middelgrote steden noteren een daling van 3,7 procent.

Bureau RMC nam ook het winkelgedrag van de consument onder de loep. Uit de analyse blijkt dat de mensen weer vaker in het weekend winkelen. Zo is de drukte op zondag in de afgelopen drie jaar met 5,1 procent gestegen, zaterdag trekt 3,8 procent meer bezoekers. “Deze verschuiving laat zien dat de Nederlandse consument weer meer neigt naar gezamenlijk winkelen in het weekend, waar de weekdagen juist meer activiteit zagen tijdens en vlak na de coronaperiode.”

Over het algemeen is er dus een daling te zien. Bureau RMC geeft dan ook aan dat stedelijke centra hun stadscentrum moeten aanpakken en aantrekkelijker moeten maken. “Het vergroten van de verblijfsduur en het creëren van een aantrekkelijke omgeving door een breed winkelaanbod, cultuur, horeca en diensten is daarbij essentieel.” Bovendien zou het vergroten van het woonaanbod in de binnenstad de vraag naar producten en diensten kunnen stimuleren.