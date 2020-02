Drukte in winkelstraten bereikt historisch dieptepunt

In de afgelopen weken is wat het aantal passanten in de winkelstraten betreft een historisch dieptepunt bereikt. Volgens de Nationale Shopping Index van Bureau RMC vond in week 6 en 7 een forse dip plaats in het aantal passanten in de Nederlandse winkelstraten. Het was in deze periode 28 procent rustiger dan een gemiddelde week in 2019. Ook in België nam het aantal passanten flink af.

De eerste periode van een nieuw kalender is meestal rustig, dus dit is geen verrassing. Dat week 6 en 7 zoveel rustiger waren dan een jaar geleden is wel opvallend. Dit valt deels te verklaren door het slechte weer, maar het is voor het eerst dat het weer zo’n grote impact heeft op het winkelgedrag van consumenten in een gehele week.

Stormen zoals Ciara in het weekend van week 6 en het begin van week 7, en Dennis tijdens het afgelopen weekend, hebben ervoor gezorgd dat veel mensen thuis bleven. Het onstuimige weer heeft de nodige druk uitgeoefend op winkeliers, die een jaar geleden profiteerden van meer zonuren en minder regen.

Normaal gesproken worden de uitgestelde winkelbezoeken van consumenten binnen een week gecompenseerd, meldt het rapport, maar er komt weer een storm aan. Ellen is in aantocht en welke gevolgen dit voor het winkelgedrag zal hebben valt nog te bezien.