Dstrezzed staat niet stil en opent de zesde winkel

Dstrezzed staat niet stil en opent deze week alweer de zesde winkel. Dit keer gaat het herenlabel de grens over en opent zijn deuren in het hartje van Lille. (71 Rue Des Arts , 59800 Lille, Frankrijk)

Kay Zwijsen, brand manager van Dstrezzed, vertelt dat het merk ook dit keer weer heeft gezocht naar een karakteristiek pand, in een sfeervolle straat, met herkenbare elementen. Wij streven ernaar dat iedere Dstrezzed winkel dezelfde sfeer ademt.

De klant stapt binnen in de wereld van ’The Brotherhood of the Modern Gent’, smaakvol ingericht met oog voor detail, de collectie en een warme sfeer. Dstrezzed laat de klant op alle mogelijke manieren welkom voelen.

Dstrezzed focust zich steeds meer op retail, zo zullen er in het komende jaar meer fysieke winkels bijkomen. In de volgende steden heeft Dstrezzed al winkels: Antwerpen, Breda, Enschede, Groningen en Utrecht.