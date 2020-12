Duidelijkheid over mondkapjesboete: Alleen klant krijgt boete bij betreden zaak zonder mondkapje

De mondkapjesverplichting die op 1 december in is gegaan zorgde voor wat onrust bij de retail. Als een klant zonder mondkapjes de winkel betreedt, wie wordt dan beboet, de klant of de retailer? Minister Grapperhaus heeft nu verduidelijkt dat alleen de klant een boete krijgt.

“Een ondernemer hoeft niet handhavend op te treden en wordt daarmee niet beboet. Een klant die zonder mondkapje in de winkel is, kan hiervoor juist wel een boete krijgen,” zo meldt brancheorganisatie INretail op basis van een brief van de minister. Een winkelier moet echter wel een actief deurbeleid voeren en klanten aanspreken op het dragen van een mondkapje. Zolang de ondernemer dit doet zou deze geen boete moeten krijgen.

Een actief deurbeleid kan onder andere door de klant aan te spreken, maar ook door posters op te hangen die wijzen op de mondkapjesplicht. Wanneer een klant alsnog weigert een mondkapje te dragen, mag de ondernemer de klant weigeren.