Duits merk Opus maakt wereldwijd winkelstraatdebuut in Enschede

Vrouwenmode retailer Opus viert zijn première en opent de deuren van zijn eerste eigen winkel. Het bedrijf kondigde de opening van zijn eerste fysieke winkel al aan in december vorig jaar. Nu is de winkel geopend in Enschede, Nederland, kondigde het merk dinsdag aan.

De locatie buiten Duitsland is een strategische stap om de bekendheid van Opus in Nederland te vergroten. De winkel in het centrum van Enschede beslaat 200 vierkante meter winkelruimte, waar het hele assortiment van het merk wordt gepresenteerd.

Het interieur van de winkel is gehouden in ingetogen beige en grijze tinten en wordt aangevuld met lange lichtstroken. Het centrale inrichtingselement is de kassa met koffiebar, die bedoeld is als “ontmoetingsplek”, aldus het persbericht. Het winkelconcept wordt afgemaakt door digitale elementen zoals schermen en displays, die worden gebruikt om merkcontent te tonen om te “inspireren en vermaken”.

Erster Opus Store in Enschede Credits: Opus

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.