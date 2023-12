Duits merk Opus opent eerste Nederlandse winkel, meer vestigingen in 2024

Duitse modemerk Opus opent een eerste eigen monobrandstore in Nederland. In maart 2024 openen de deuren in Enschede, zo meldt het merk in een statement aan FashionUnited. Bij één winkel blijft het niet, het merk heeft meerdere winkels op de planning staan voor 2024.

Opus geeft aan dat de winkelopening ‘een belangrijke strategische maatregel is om de naamsbekendheid van Opus in Nederland te vergroten’. De winkel in Enschede zal het hele assortiment van het merk presenteren. De winkel zal ook diverse digitale schermen hebben die moeten bijdragen aan een interactieve en innovatieve winkelervaring, aldus het persbericht.

Dat Opus meerdere winkelopeningen op het oog heeft voor 2024 blijkt uit het persbericht, maar mogelijke locaties worden nog niet genoemd.