Duitse modeketen Ernsting's Family probeert het opnieuw in Nederland

Ernsting’s Family komt terug naar Nederland. De modeketen die gespecialiseerd is in betaalbare kinder- en damesmode, heeft vier winkelopeningen op de planning staan, zo schrijft het Brabants Dagblad. FashionUnited duikt in de expansie brochure van het bedrijf.

De Duitse modeketen heeft zijn formule voor Nederland verder uitgewerkt, zodat deze beter aansluit op de Nederlandse markt, aldus het BD. Ernsting’s Family wil zich vestigen in drukbezochte locaties in stadscentra, winkelcentra en retailparken die goed bereikbaar zijn. Het bedrijf kijkt naar winkels met een oppervlakte tussen de 200 en 300 vierkante meter.

Ernsting’s Family gaat in Nederland voor een landelijke dekking, zo staat in de brochure. Het eerste filiaal opent in Wageningen, waarna winkelopeningen in Oss, Uden en Den Bosch volgen.

Het bedrijf begon in 1967 met de opening van de eerste ‘minipreis’-testwinkel in de bijkeuken van oprichter Kurt Ernsting. Na 23 jaar en 260 filialen verder, veranderde de bedrijfsnaam in Ernsting’s Family. Volgens het BD probeerde het bedrijf het al eens op de Nederlandse markt rond de eeuwwisseling, maar sloot het de deuren om zich meer op de Duitse markt te focussen. Het bedrijf heeft momenteel 1925 filialen in Duitsland en Oostenrijk. Ernsting’s Family heeft ook een online verkoopkanaal. De Duitse modeketen telt ruim 12.500 medewerkers en draaide in boekjaar 23/24 1,465 miljard euro omzet.

Editor’s note: Dit artikel is na publicatie voorzien van meer informatie op basis van de expansiebrochure van Ernsting’s Family.