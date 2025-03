Duitse modeketen Ernsting’s Family strijkt neer in Apeldoorn

Duitse modeketen Ernsting’s Family opent eind maart de deuren in Apeldoorn. De moderetailer die gespecialiseerd is in betaalbare kinder- en damesmode kiest winkelcentrum De Eglantier als standplaats, zo meldt Indebuurt. Ernsting’s Family is bezig met een rentree in de Nederlandse winkelstraten.

Het pand in De Eglantier staat al ruim een jaar leeg, maar nu er kleurrijke foto’s kenbaar maken dat Ernsting’s Family zijn intrede zal doen en zijn deuren opent op 28 maart. Volgens het Indebuurt-platform is de Duitse modeketen nog op zoek naar medewerkers voor het Apeldoornse filiaal.

In de zomer van 2024 bleek uit een expansiebrochure van het bedrijf al dat Ernsting’s Family ‘voor een landelijke dekking in Nederland’ wil gaan. Zo opende het eerste filiaal in Wageningen, waarna winkelopeningen in Oss, Uden en Den Bosch volgden. De Duitse modeketen vestigt zich in drukbezochte locaties in stadscentra, winkelcentra en retailparken die goed bereikbaar zijn. De uitgekozen locatie in Apeldoorn past dan ook bij deze kernwaarden. Verder kijkt het bedrijf naar winkels met een oppervlakte tussen de 200 en 300 vierkante meter.

Het bedrijf begon in 1967 met de opening van de eerste ‘minipreis’-testwinkel in de bijkeuken van oprichter Kurt Ernsting. Na 23 jaar en 260 filialen verder, veranderde de bedrijfsnaam in Ernsting’s Family. Volgens het BD probeerde het bedrijf het al eens op de Nederlandse markt rond de eeuwwisseling, maar sloot het de deuren om zich meer op de Duitse markt te focussen. Het bedrijf heeft momenteel 1925 filialen in Duitsland en Oostenrijk. Ernsting’s Family heeft ook een online verkoopkanaal. De Duitse modeketen telt ruim 12.500 medewerkers en draaide in boekjaar 23/24 1,465 miljard euro omzet.