Duitse niet-essentiële winkels opnieuw dicht, land gaat in strengere lockdown

Duitsland gaat opnieuw in een strenge lockdown. Het betekent onder andere dat niet-essentiële winkels weer moeten sluiten. De lockdown gaat in vanaf 16 december en zal tot zeker 10 januari duren, zo meldde bondskanselier Angela Merkel op zondagavond.

Alleen essentiële winkels mogen in de lockdown nog geopend zijn. Hieronder vallen supermarkten, drogisterijen en apotheken en banken. Naast de sluiting van de winkels gaan ook de scholen dicht en wordt aan werkgevers gevraagd de medewerkers zoveel mogelijk thuis te laten werken. Kerkdiensten mogen alleen doorgaan wanneer iedereen 1,5 meter afstand houdt, een masker draagt en er niet gezongen wordt.

Duitsland is waarschijnlijk niet het enige land dat deze week de niet-essentiële winkels sluit. In Nederland wordt een dergelijke aankondiging ook verwacht op maandag. Daar is het voor het eerst dat deze groep winkels zou moeten sluiten.