Duitse regering voert 2G-beleid in voor winkels, wil nationale vaccinatieplicht

Om een vierde coronagolf in te dammen voert Duitsland strengere maatregelen in. Op veel plekken, waaronder niet-essentiële winkels, restaurants en bioscopen, wordt een 2G-beleid ingevoerd. Deze locaties alleen nog toegankelijk worden voor mensen die tegen corona zijn gevaccineerd of recent van het virus zijn genezen. Dat bevestigt bondskanselier Angela Merkel tijdens een persconferentie.

Daarnaast wordt het dragen van mondmaskers op scholen verplicht, en komen er strengere contactbeperkingen voor niet-gevaccineerden. Wie nog niet tegen het virus is gevaccineerd, mag in het eigen huishouden maximaal twee personen uit een ander huishouden ontvangen.

De Duitse retailbrancheorganisatie Handelsverband Deutschland (HDE) noemt het 2G-beleid voor de retail ‘onnodig’ en ‘schadelijk’. Volgens de organisatie doen winkels al genoeg om besmettingen tegen te gaan. Daarnaast lopen winkels door het beleid klanten mis in de gewoonlijk drukke kerstperiode. Veel winkels zullen ‘rekening moeten houden met aanzienlijke omzetverliezen’, aldus de HDE in een persbericht.

Bij het Duitse parlement ligt intussen een plan op tafel om vanaf 1 februari een nationale vaccinatieplicht in te voeren. Het plan komt voort uit een overleg tussen de zestien Duitse deelstaten, Merkel en haar aangewezen opvolger Olaf Scholz. Het Duitse parlement moet dit voorstel nog goedkeuren.