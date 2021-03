Duitsland blijft langer in lockdown, maar versoepelingen voor niet-essentiële winkels

Ook in Duitsland gaan de niet-essentiële winkels weer open, zo meldt bondskanselier Angela Merkel in een persconferentie. Aan de heropening zitten wel meerdere voorwaarden vast, zo bleek tijdens de aankondiging.

Niet-essentiële winkels mogen geopend worden, maar alleen in de regio’s met lage besmettingscijfers. Waar eerder 35 besmettingen op 100.000 inwoners per week als laag gezien werd, wordt dit nu verruimd naar 50 besmettingen per 100.000 inwoners. De versoepeling gaat maandag in.

De lockdown zelf wordt tot 28 maar verlengd, zo werd bekend gemaakt. Naast het openen van de niet-essentiele winkels bij een laag besmettingsniveau, mogen dan ook de musea en dierentuinen vanaf maandag weer open bij dit niveau. Er is echter een waarschuwing, wanneer het aantal besmettingen per week boven de 100 per 100.000 inwoners uitkomt, dan worden de aangekondigde versoepelingen direct weer ingetrokken.