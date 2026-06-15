Duo-winkel: Filippa K opent nieuwe winkel met merk Oscar Jacobson

Twee Zweedse merken hebben de handen ineengeslagen. Modemerken Filippa K en Oscar Jacobson delen een winkel in het Zweedse Malmö, zo is te lezen in een persbericht. Met de samenwerking willen de merken een ‘sterkere en inspirerende klantervaring’ neerzetten.

Beide merken zijn onderdeel van de Scandinavia Heritage Group sinds mei 2025. “Deze opening luidt een spannend nieuw hoofdstuk in voor zowel Oscar Jacobson als Filippa K en weerspiegelt een gezamenlijke ambitie om de hoogwaardige winkelervaring verder te ontwikkelen, zonder afbreuk te doen aan de eigen identiteit van elk merk,” aldus Richard Woodbridge, CEO van Scandinavian Heritage.

De winkel is ongeveer 400 meter groot en brengt de mannenmode van Oscar Jacobson en de damesmode van Filippa K samen. Er is gekozen voor een grijze vloer en een zwart plafond. Door de winkel heen zijn er diverse hout elementen die het geheel een warmere sfeer geven.

Het is niet voor het eerst dat een modegroep twee merken uit het portfolio samenbrengt. Kontoor Brands bracht in 2023 de denimmerken Lee en Wrangler samen in een winkel.

De winkel in Malmo. Credits: Filippa K

De gezamenlijke winkel van Filippa K en Oscar Jacobson Credits: Filippa K

De gezamenlijke winkel. Credits: Filippa K