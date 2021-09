Duurzaam sneakermerk Qurc stapt fysieke retail in met eigen winkel

Sneakermerk Qurc opent een eerste eigen fysieke winkel. Op 2 oktober gaan de deuren van de winkel open aan de Oude Spiegelstraat in Amsterdam, aldus het merk in een persbericht.

De opening van de winkel is de volgende stap in de missie van Qurc om duurzame mode toegankelijker te maken. Het merk wil bewijzen dat consumenten nergens op in hoeven te leveren wanneer leer wordt vervangen door niet dierlijke materialen. De naam van het merk, Qurc, verwijst naar het gekozen materiaal: kurk. “Maar weinig mensen weten dat het een hele geschikte en duurzame vervanger is voor leer!” aldus het persbericht.

Qurc is twee jaar geleden opgericht door Thomas Bruinsma en Farbod Sattarian. Het doel was om high-end sneakers te maken die stijlvol zijn, aan alle duurzaamheidseisen voldoen en onder goede arbeidsomstandigheden worden geproduceerd.