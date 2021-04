Duurzaamheidsupdate bij Zalando: nieuwe zoekfuncties in webshop, pre-owned breidt uit

Beeld: Zalando

Zalando gaat verder investeren in de categorie pre-owned kleding en deze in zeven nieuwe landen uitrollen. Ook heeft de e-tailer nieuwe zoekfilters ingebouwd in de webshop waarmee klanten items kunnen zoeken op basis van specifieke duurzaamheidsaspecten. Dat meldt Zalando vandaag in een persbericht.

De stappen zijn een antwoord op Zalando’s onderzoeksrapport ‘It Takes Two: How the Industry and Consumers Can Close the Sustainability ‘Attitude-Behavior Gap’ in Fashion’, het resultaat van onderzoek naar het onderscheid tussen de intenties en acties van consumenten op het vlak van duurzaamheid. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 2.500 klanten in Frankrijk, Duitsland, Italië, Groot-Brittannië en Zweden.

Veel klanten vinden het moeilijk om hun duurzame ambities tijdens het consumeren ook echt waar te maken, zo blijkt uit het rapport. De mode-industrie moet duurzame keuzes ‘aantrekkelijker, realistischer en toegankelijker’ maken. Volgens David Schneider, co-CEO bij Zalando, associëren klanten duurzaamheid nog te vaak met hun eigen schuldgevoel. “Het gevoel dat het minst naar boven kwam was ‘fun’. Als de mode-industrie duurzaamheid serieus neemt, moeten we deze dissonantie rond duurzaamheid nu oplossen om te bouwen aan een sterkere toekomst voor mode.”

De grootste prioriteiten zijn daarbij gedragsverandering, de gang richting circulariteit, en eenvoudige en overtuigende communicatie. Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de klanten niet precies weet wat duurzaamheid in de mode inhoudt. Zalando hoopt hierover duidelijker te communiceren door het assortiment duurzamere items te labelen op basis van verschillende aspecten, zoals waterbesparing, het welzijn van werknemers, dierenwelzijn of beperkte CO2-uitstoot. Consumenten kunnen ook specifiek zoeken op items waarop een, meerdere of alle labels betrekking hebben.

Daarnaast breidt Zalando het pre-owned-aanbod uit naar zeven nieuwe markten, te weten Oostenrijk, Tsjechië, Denemarken, Finland, Ierland, Italië en Zweden. Daarmee hoopt Zalando het hergebruik van items te stimuleren.