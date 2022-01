Duurzame shoppingkaart Cosh! komt naar Amsterdam als onderdeel van internationale expansie

Cosh! en de gemeente Amsterdam lanceren samen een duurzame shoppingkaart, zo is te lezen in een persbericht. In België is Cosh! al in 16 diverse steden actief met een kaart gevuld met duurzame winkeladressen. Het initiatief maakt nu de stap naar andere Europese steden met als eerste Amsterdam.

Het idee achter de shoppingkaart is om zoveel mogelijk consumenten te stimuleren te shoppen bij winkels en webshops van fysieke, duurzame winkeliers. Het aanbod op de kaart gaat van tweedehandswinkels en kinderkledingwinkels tot retailers met een duurzaam aanbod voor dames en heren. Cosh! Wil ook met de kaart de ‘verborgen pareltjes’ buiten de grote winkelstraten in het zonnetje zetten.

Er komt zowel een online als een fysieke shoppingkaart. Online zal de kaart te vinden zijn vanaf de Week van de Circulaire Economie, die van 7 februari tot en met 12 februari loopt. De digitale kaart kan ook gepersonaliseerd worden door de consument. Via diverse filters kunnen shoppers hun weg vinden in het aanbod van duurzame modewinkels. De fysieke kaart zal verspreid worden via verschillende toeristische informatiepunten zoals VVV’s, hotels en deelnemende winkels, vanaf 23 april - het begin van Fashion Revolution Week. Op de fysieke kaart heeft elke winkel een eigen QR code waardoor geïnteresseerden het assortiment van de winkel kan bekijken en meer informatie kan inwinnen.

De kaart in Amsterdam betrekt 5 verschillende stadsdelen. Winkeliers kunnen zich nu aanmelden om een plek om de kaart te krijgen, maar diverse retailers hebben zich al gemeld. Hieronder bevinden zich onder andere Eerlijk Waar!, RecycleKid, Monsak, Myomy, Elements of Freedom, New Optimist, Het Faire Oosten, Six and Sons, The Collection One en The Swapshop. Elk deelnemende winkel wordt door Cosh! gescreend op diverse criteria.

Tekst loopt verder onder de afbeelding.

via Cosh!

Cosh! Gaat voor internationale expansie met duurzame shoppingkaart

Niki de Schryver, oprichter van Cosh! in het persbericht: “De coronapandemie maakt het nóg belangrijker om steun te bieden aan lokale, zelfstandige winkeliers. De meerwaarde van Cosh! is dat al die duurzame winkels samenkomen op één platform. In plaats van dat dat per buurt of stadsdeel apart is. Het is dan zó versnipperd, dat consumenten het overzicht niet meer hebben.”

“We merken dat veel bezoekers op de online kaart al op zoek gaan naar duurzame winkels in Amsterdam. Dat was voor ons een duidelijk signaal om deze stad als volgende aan het platform toe te voegen,” zo voegt De Schryver toe. Cosh! krijgt bij de lancering in Amsterdam ook steun van de Gemeente Amsterdam. “De gemeente ondersteunt Cosh! bij het opzetten van de Amsterdamse duurzame shoppingkaart. Hiermee willen we bezoekers en inwoners van Amsterdam betrouwbare informatie bieden over duurzame modemerken en winkels. Zodat we impact van de productie van kleding op het milieu kunnen verminderen en verder kunnen bouwen aan een duurzame stad,” aldus Roosmarie Ruigrok, Projectleider Circulair Textiel voor de Gemeente Amsterdam, in het bericht.