E-tailer Sophie Stone opent eerste fysieke winkel

Webshop Sophie Stone heeft de stap gemaakt naar fysieke retail. Het bedrijf opent namelijk op 1 oktober een winkel in Utrecht aan de Steenweg. Dit kondigt het bedrijf aan in een persbericht.

Sophie Stone staat naar eigen zeggen bekend om het brede aanbod duurzame kleding, modeaccessoires en beauty-producten voor vrouwen en mannen. In het assortiment zitten onder andere Jlabel, Dedicated, Armedangels, Ecoalf, Thinking Mu, Mud Jeans en Lanius.

Oprichter Anna Sophie Slingerland en mede-eigenaar Esther Steen willen bijdragen aan ‘duurzame mode en lifestyle laagdrempeliger en zichtbaarder maken voor het grote publiek’. Daarom is bewust gekozen voor een pand aan de Steenweg in Utrecht, een bekende winkelstraat. “Het is tijd dat duurzame concepten voor het grote publiek zichtbaarder zijn. Dat betekent dus ook beter vindbaar in de populaire winkelstraten die dit grote publiek trekken.” Sophie Stone wil de komende jaren dan ook meer fysieke winkels openen in bekende winkelstraten in Nederland, zo is te lezen in het persbericht.

De winkel in Utrecht heeft ook duurzaamheid en circulariteit verwerkt in het winkelconcept, zo meldt het bedrijf. De toonbank is een opgeknapt tweedehands exemplaar, de wanden van de paskamers zijn hergebruikt en het originele plafond is gerestaureerd. Daarnaast is de winkel alleen verlicht met LED-verlichting.