eBay neemt grootste Noorse resale-app Tise over

eBay heeft een overeenkomst gesloten om Tise over te nemen, de populairste Noorse marktplaats voor tweedehands mode- en interieurartikelen met hoofdkantoor in Oslo. Tise, een mobile-first applicatie, telt ruim 2,5 miljoen geregistreerde gebruikers in Scandinavische landen, waarvan meer dan één miljoen in Noorwegen. De totale waarde van het bedrijf wordt geschat op ongeveer 130 miljoen dollar (110,1 miljoen euro).

De overname is met name interessant voor de Amerikaanse resale gigant door Tise's sociaal gedreven innovaties, die toegang geven tot de jongste consumenten in de markt. De functies van Tise, zoals het volgen van verkopers, liken en reageren op advertenties, bieden eBay extra tools om meer engagement te creëren met gebruikers. Zo hoopt eBay zijn C2C aanbod te versterken onder Gen Z en Millennials.

Naar verwachting is de deal tegen het einde van 2025 afgerond. De implicaties voor Tise als platform en zijn gebruikers zijn nog niet bekend.

De Scandinavische resale-markt is flink in beweging. In maart 2025 nam de Finse startup Bought het tweedehands modeplatform Zadaa over. Een paar maanden later, in juli, breidde Bought verder uit met de overname van Netflea, dat nu niet meer bestaat. In juni verdubbelde H&M Ventures haar aandelen in het tweedehands modeplatform Sellpy, waar het sinds 2015 in investeert. In 2021 bezat de modegigant al 70 procent van het bedrijf.