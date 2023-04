Een duurzamere (Mode) Retail moet! Hoe haak jij aan?

Het is niet te missen; vrijwel dagelijks zijn er berichten over de noodzaak om de textiel- en fashionsector te verduurzamen. Er is wetgeving waaraan je moet voldoen. De klant wil wel maar koopt (nog) niet. Bovendien is er veel aanbod van manieren om verduurzaming aan te pakken. In de praktijk weerhoudt dat sommige retailers om met dit thema aan de slag te gaan.

Gelukkig zijn er al veel mooie initiatieven en best practices vanuit de sector en retailers. Soms omdat de wetgever daar om vraagt maar zeker ook vanuit een eigen motivatie en kernwaarde. Wat deze initiatieven kenmerkt? Zij zien een nieuw toekomstbestendig businessmodel en zijn gewoon begonnen! Dus: Wanneer ga jij beginnen? Dat kan vandaag! Waarmee, dat bepalen we samen.

Detex heeft een klein actiegericht team met specialisten uit de sector voor u klaar staan. In samenwerking met Modint, Cube Retail en Myrtelogie maakt Detex het mogelijk om nu een plan te maken en uit te voeren. Niet gewoon maar doordacht in relatie tot jouw situatie.

Wij houden het eenvoudig en leggen de focus op textiel. De invulling gaat uit van Reduce-Reuse-Recycle, de zogenaamde R-ladder. De hele keten, van inkoop tot en met verkoop, krijgt de aandacht.

Bovendien beschikken wij vanuit het Next Fashion Retail initiatief van TMO en de Haagse Hogeschool over veel praktische kennis. Met die kennis kunnen medewerkers de klant (ook de interne klant) meenemen in het verhaal achter het duurzame assortiment en overtuigen tot aanschaf daarvan.

Het Detex team samen met jou in actie

Wij begeleiden je om de strategische koers te bepalen en deze te vertalen naar een hands-on beleid en trainingen voor de winkel, offline en online.