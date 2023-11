Een exclusieve blik in de wereld van OFM.: Interview met projectmanager Frank Corbeek

Onlangs was FashionUnited in gesprek met Frank Corbeek, Projectmanager bij OFM. In dit gesprek deelt hij waardevolle inzichten over de positionering van OFM. in de mannenmodemarkt, de unieke bedrijfscultuur, en de toekomstambities van het bedrijf. Dit gesprek biedt een unieke blik in de wereld van mannenmode en de strategieën die OFM. onderscheiden in deze dynamische industrie.

Kun je iets vertellen over OFM. en jouw rol als Projectmanager binnen het bedrijf?

OFM., voorheen bekend als Only for Men, richt zich exclusief op mannenmode en onderscheidt zich met grote winkelruimtes. Als projectmanager ben ik verantwoordelijk voor het opzetten van nieuwe winkels en het uitbreiden van bestaande. Bijvoorbeeld, de recente uitbreiding in Nieuwegein waar we 400 m2 hebben toegevoegd, illustreert onze groeiambities. Deze winkel was voor de uitbreiding al ruim 1000 m2. Mijn rol is cruciaal in het begeleiden en realiseren van deze expansieplannen, terwijl ik ook de kwaliteit en het merkimago van OFM. bewaak.

Winkel Nieuwegein Credits: OFM.

Hoe zou je de bedrijfscultuur bij OFM. omschrijven?

De cultuur bij OFM. is die van een echt familiebedrijf, waar openheid en directheid heersen. Zowel de oude als de huidige eigenaar, vader en zoon, zijn actief betrokken en benaderbaar. Dit creëert een werksfeer waarin iedereen zich gewaardeerd en gelijkwaardig voelt. Het is een omgeving waarin ideeën worden gewaardeerd en iedereen bijdraagt aan het gemeenschappelijke doel.

Welke kernwaarden drijven het team?

Respect en een no-nonsense houding zijn de kernwaarden die ons team drijven. We geloven dat een dag zonder lachen een dag niet gewerkt is. Dit komt ook tot uiting in onze klantenservice; het opbouwen van een plezierige en vertrouwensvolle relatie met onze klanten staat centraal. Onze benadering is gericht op het creëren van een ontspannen en gastvrije sfeer voor elke klant die onze winkels bezoekt.

Wat maakt werken bij OFM. uniek in vergelijking met andere bedrijven in de mode-industrie?

Het unieke aan werken bij OFM. is de variëteit en de klantgerichte aanpak. We richten ons op het hogere segment met merken als Paul Shark en Circolo, wat een specifieke verkoopaanpak vereist. Ook onderscheiden we ons door onze persoonlijke benadering van klanten, iets wat tegenwoordig zeldzaam is in de retail. Onze aanpak is gebaseerd op het bouwen van duurzame relaties en het bieden van een winkelervaring die verder gaat dan alleen verkoop.

Winkel Nieuwegein Credits: OFM.

Hoe ondersteunt OFM. de professionele ontwikkeling en groei van zijn medewerkers?

OFM. moedigt doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf aan. We richten ons op interne promoties en bieden onze medewerkers de kans om zich binnen de organisatie te ontwikkelen. Deze focus op ontwikkeling en groei versterkt niet alleen ons team, maar draagt ook bij aan de algehele tevredenheid en betrokkenheid van onze medewerkers.

Hoe ziet jouw typische werkdag eruit?

Mijn dagen zijn gevarieerd en uitdagend. Zo houd ik me bezig met het betaalde voetbal, zoals de aankleding van FC Utrecht, en met het begeleiden van winkelprojecten. Recentelijk was ik betrokken bij een project met voetbalclub MVV. Elke dag biedt nieuwe uitdagingen en kansen.

Op welke manier innoveert OFM. binnen de mode-industrie?

OFM. innoveert door de nadruk te leggen op persoonlijke service en kwaliteitsproducten. We onderscheiden ons door een unieke winkelervaring te bieden, waarbij klantrelaties en de presentatie van onze producten centraal staan. Dit onderscheidt ons in een concurrerende markt.

Winkel Nieuwegein Credits: OFM.

Welke toekomstplannen of -doelen zijn er voor OFM.?

OFM. streeft naar landelijke dekking met nieuwe winkels. Met de recente overname van een winkel in Sliedrecht, zijn we nu op 21 locaties. We richten ons op gestage uitbreiding en het versterken van onze aanwezigheid in Nederland.

Welk advies zou je geven aan mensen die overwegen om bij OFM. te gaan werken?

Mijn advies is om altijd je hart te volgen en een baan te kiezen die je met passie doet. Bij OFM. is het belangrijk dat je plezier hebt in je werk en dat je geniet van de interactie met klanten en collega's.