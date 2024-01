Een kijkje bij OFM. Rosmalen: Interview met storemanager Dennis Swaneveld

In de dynamische wereld van mode-retail speelt de storemanager een cruciale rol. Onlangs was FashionUnited in gesprek met Dennis Swaneveld, storemanager bij OFM. in Rosmalen. Hij biedt ons een unieke blik op zijn dagelijkse werkzaamheden, leiderschapsfilosofie en de kunst van het creëren van een onvergetelijke winkelervaring.

Een typische dag en leiderschap

Elke dag bij OFM. begint met het 'wakker maken' van de kassa, gevolgd door een strategische sessie met het leanbord. "We beginnen met een kop koffie en een helder plan voor de dag," vertelt Dennis. Zijn benadering van leiderschap combineert het versterken van zijn team met het zorgen voor een warme, uitnodigende sfeer. Hij gelooft in een coachende rol op de winkelvloer, waar hij voortdurend het welzijn van zijn team en klanten in het oog houdt.

OFM. Rosmalen. Credits: OFM.

Carrière en visie

Opgegroeid in een modefamilie, werd Dennis al vroeg ondergedompeld in de wereld van mode-retail. Deze ervaringen hebben hem gevormd tot de inspirerende manager die hij nu is bij OFM. "Mijn passie voor mode en het creëren van een energieke werkomgeving staan centraal in mijn rol als storemanager," aldus Dennis. Empathie, persoonlijke aandacht en duidelijke communicatie zijn volgens hem essentieel voor effectief leiderschap.

OFM. Rosmalen. Credits: OFM.

Een unieke klantbeleving

Het creëren van een memorabele winkelervaring is waar Dennis en zijn team voor staan. "Of klanten nu komen voor zes maatpakken of een paar sokken, we willen dat ze zich speciaal voelen," legt hij uit. Een innovatief idee dat Dennis introduceerde, is het serveren van bitterballen aan klanten, een concept dat ontstond uit een creatief evenement en nu in 21 filialen is geïmplementeerd. "Het gaat om die extra stap in gastvrijheid," zegt Dennis, die gelooft dat zulke kleine details een grote impact hebben op de klantbeleving.

Omni-channel visie en toekomstplannen

Consistentie over alle kanalen heen is een sleutelfactor voor OFM., en Dennis werkt nauw samen met het CRM-team om dit te waarborgen. "We streven ernaar dat onze klanten zowel online als in de winkel dezelfde persoonlijke touch ervaren," benadrukt hij.

OFM. Rosmalen. Credits: OFM.

Advies voor startende collega’s

Authenticiteit en klantgerichtheid zijn de hoekstenen van Dennis' filosofie. Hij moedigt startende collega's in de mode-industrie aan om trouw te blijven aan deze principes. Aan toekomstige OFM.-medewerkers geeft hij het advies om passie voor retail en authenticiteit te tonen. "We zoeken naar mensen die betrokkenheid tonen en durven te zijn wie ze zijn," aldus Dennis.

Dennis illustreert hoe passie voor mode, gecombineerd met empathisch en betrokken leiderschap, kan leiden tot een succesvolle en stimulerende werkomgeving. Zijn verhaal benadrukt het belang van persoonlijke connectie, zowel met het team als met klanten, in de retail.