Een nieuwe agent voor Napapijri dankzij toetreding tot Fashion Club 70

Napapijri deed een opvallende zet aan de start van het FW24/25 inkoopseizoen. Dankzij de keuze voor een gloednieuw agentuur, Fashion Club 70 zet het outdoor label een vastberaden toon. De collecties worden verkocht in de showroom van het Benelux modebedrijf in Antwerpen-Noord.

Fashion Club 70 voegt een icoon toe aan haar portfolio: Napapijri. Oorspronkelijk bekend als fabrikant van reistassen gemaakt van gewaxt katoenen canvas, kwam het eerste icoon van Napapijri tot leven: de Bering tas. Sindsdien heeft het merk zijn kenmerkende kijk op outerwear uitgebreid en de anorak getransformeerd tot een vertrouwd gezicht in het stedelijke landschap. Elke collectie draagt de iconische kenmerken van Napapijri’s unieke identiteit, dankzij een perfecte mix van design, duurzaamheid en innovatie.

Napapijri

“Dit jaar willen we Napapijri uitbouwen tot een merk dat consumenten kennen en willen,” aldus het label. Vorige seizoenen speelde het outdoormerk hier al op in door creatieve samenwerkingen aan te gaan met vaste waardes uit de sector, zoals: Obey, Superga en Fiorucci. In een volgende stap om het merk naar een hoger niveau te tillen, wees Napapijri onlangs voor het eerst in z’n bestaan een Creatieve Directeur aan. Niemand minder dan Christopher Raeburn zal zich vanaf vandaag inzetten om met het merk een nieuwe baan in te slaan dankzij een meer design gerichte benadering waar het verleden dienst zal doen als inspiratiebron.

Pitti Immagine Uomo

In de Benelux wordt Napapijri verdeeld door Fashion Club 70. Vanaf 9 januari zal het Benelux modebedrijf met Napapijri afreizen naar de Pitti Immagine Uomo beurs in Firenze. Naast Napapijri, zal ook nieuwkomer K-Way voor het eerst sinds lange tijd aanwezig zijn met een stand. Voor meer informatie, contacteer Fashion Club 70.

