 

Een nieuwe stap in de Dstrezzed-retailbeleving

Retail
Dstrezzed bij Fifty-Six in Leeuwarden. Credits: Dstrezzed
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Dstrezzed gelooft dat retail meer is dan het presenteren van een collectie. Daarom heeft het merk een nieuw shop-in-shop concept ontwikkeld: een warme, rustige en premium retail beleving waarin product, sfeer en storytelling samenkomen.

Met verfijnde materialen, rijke texturen, warme verlichting en een verfijnd kleurenpalet vormt het concept een eigentijdse vertaling van het Dstrezzed-DNA. Een plek waar klanten de collectie op een ontspannen manier kunnen ontdekken.

Credits: Dstrezzed

De eerste shop-in-shop is gerealiseerd bij Fifty-Six in Leeuwarden. Deze locatie fungeert als pilot voor het nieuwe concept en geeft Dstrezzed de mogelijkheid om de beleving in de praktijk te testen, evalueren en verder te verfijnen.

Met de inzichten uit deze eerste pilot wil het merk het concept vanaf medio 2027 gefaseerd verder uitrollen naar toekomstige winkels en shop-in-shops. Zo bouwt Dstrezzed stap voor stap aan een consistente en onderscheidende retail ervaring.

Credits: Dstrezzed

Het merk is trots op het resultaat en bedankt het team van Fifty-Six voor de prettige samenwerking.

OVER HET MERK
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Dstrezzed
Retail
Shop-in-Shop