Een social retail winkel: Burberry debuteert hun nieuwe concept

Wat is de volgende stap in de retail? Misschien is het wel ‘social retail’, aldus Burberry. Het Britse modehuis debuteert namelijk een nieuw winkelconcept, een social retail store. Het winkelconcept moet ‘de fysieke en social wereld samenbrengen in een digitaal immersieve retail ervaring’. “De winkel van morgen voor vandaag,” aldus het persbericht van Burberry.

Het concept, ontwikkeld met Tencent en de allereerste uiting van de samenwerking tussen het technologiebedrijf en Burberry, heeft diverse ruimtes die ontdekt kunnen worden door de klant. Elke ruimte biedt weer een andere interactieve ervaring. De winkel is zo ontworpen dat het klanten inspireert en vermaakt, aldus het persbericht. De eerste social retail store is geopend in Shenzhen, China.

“Burberry is altijd een pionier geweest en heeft als merk voortgebouwd op het geloof dat creativiteit de kracht heeft om ruimtes te openen. We testen nieuwe ideeën en verleggen de grenzen op het gebied van wat mogelijk is,” aldus Burberry CEO Marco Gobetti in het persbericht. “Toen het aankwam op innoveren rondom social en retail was China de logische plaats om dit te doen omdat hier de meest digitaal bekwame luxe consumenten wonen. Samen met Tencent hebben we een nieuw concept gemaakt dat de verwachting voor luxe retail zal herdefiniëren.”

In beeld: De nieuwe ‘social retail’ winkel van Burberry

De gehele winkel draait om deelbare content zodat er een link wordt gelegd tussen fysieke retail en de social media wereld. Het winkelconcept is dan ook gelinkt aan een speciaal WeChat mini-programma. WeChat is een social media platform dat veel wordt gebruikt in China. In de app krijgen bezoekers hun eigen dier-avatar dat verder ontwikkeld naarmate de bezoeker meer interactie heeft met Burberry en op deze manier punten verdient. Door het verdienen van deze punten zullen ook special ervaringen in de winkel ‘ontgrendeld’ worden. De ervaringen kunnen vervolgens door de consument gedeeld worden met vrienden en volgers.

De 539 vierkante meter tellende winkel heeft allereerst een interactieve etalage. Elk moment dat gecreëerd wordt in de etalage is uniek omdat het reageert op de lichaamsvorm en -beweging van de bezoeker die ervoor staat. Daarnaast zijn de paskamers in de winkel in Shenzhen zijn verdeeld in drie verschillende thema’s en hebben elk ook een eigen playlist waaruit de bezoeker kan kiezen. Dit heeft Burberry gedaan om de ervaring van de klant nog eens te verbeteren.

Items in de winkel zijn voorzien van een QR-code die gescand kan worden voor extra informatie en content. Het openen van deze content zorgt er ook voor dat de bezoekers binnen het WeChat mini-programma extra punten verdienen. Des te vaker een klant connect met Burberry via het programma, hoe rijker de klantervaring wordt, zo is te lezen in het persbericht. De klanten kunnen namelijk extra beloningen verdienen zoals exclusieve content en gepersonaliseerde ervaringen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld toegang krijgen tot een speciaal menu in het café in de winkel. De app maakt het ook mogelijk afspraken te maken voor in de winkel, reserveringen te maken voor het Thomas’s Cafe, evenementen en paskamers en services aan te vragen.

Last but not least is er ook ‘The Trench Experience’, een ervaring die bezoekers kunnen ontgrendelen in de app. Het is een ode aan de iconische Burberry trenchcoat en de kamer is ontworpen als een digitale immersieve reis door de natuur. Het moet het erfgoed van Burberry tot leven brengen maar ook zorgen voor een unieke ervaring voor klanten die ze kunnen delen op social media.

“Ik ben gefascineerd door de balans tussen de natuur en technologie en de energie die de twee verbindt,” aldus creatief directeur van Burberry Riccardo Tisci in het persbericht. “Deze winkel verkent die relatie door het digitale met het fysieke samen te brengen in een nieuw concept.”

Beeld: Burberry Plc