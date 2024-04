Een stem voor stijl: Ondersteun jij A fish named Fred bij de Modewinkel Awards?

Ons doel is altijd geweest om onze enthousiaste Fred fans een onvergetelijke ervaring te bieden in onze brand store. Dit is de perfecte gelegenheid om onze nieuwste collecties niet alleen te zien, maar ook te voelen, te passen en te stylen, alles onder het genot van een exclusief A fish named Fred biertje. Al bij de eerste stappen richting onze winkel dompel je onder in de unieke wereld van Fred, met een opvallend groot led-scherm, opvallende oranje vissenkoppen en onze levendige kledingcollectie die je verwelkomt.

Sinds de opening van onze brand store in Nederland op 18 maart 2021, hebben we met zorg en aandacht het visueel opvallende merk van A fish named Fred vormgegeven. Onze store is een ware belevenis waar je volledig kunt opgaan in de lifestyle die ons merk vertegenwoordigt. Het gaat verder dan alleen kleding; het omvat alles wat met onze stijl te maken heeft, van modeaccessoires tot unieke items zoals wijn, bier, handdoeken, surfboards, kleden en nog veel meer.

Jouw stem op A fish named Fred maakt niet alleen een verschil voor ons, maar biedt jou ook de kans op fantastische prijzen! (Wie wil er nu niet gratis vliegtickets naar Ibiza winnen?)

Credits: A fish named Fred

Laten we samen deze reis voortzetten en stem op A fish named Fred voor de Modewinkel Awards!

Breng je stem uit via deze link: https://www.modewinkelawards.nl/a-fish-named-fred