Een tweede winkel voor SchoenenZaken: “We willen honderd procent unieke herenschoenen verkopen”

Als Joël Timmerman de telefoon opneemt, klinken er stemmen op de achtergrond. “Ik ben net een paar schoenen aan het verkopen. Vind je het goed als ik zo even terugbel?” Timmerman is mede-oprichter en eigenaar van SchoenenZaken, een eigenzinnige herenschoenenwinkel in het centrum van Groningen. Samen met Paul Vetter en Thies Nicolai, voorheen collega’s in schoenenketen De Schoenenfabriek, opende hij de winkel in augustus 2017 . Deze week kondigt Timmerman de komst van een tweede winkel aan. Het nieuwe filiaal opent in het voorjaar van 2020, in de binnenstad van Zwolle. FashionUnited spreekt Timmerman over de visie van het drietal en hun nieuwe plannen.

We treffen je middenin een verkoop. Gaat het goed met SchoenenZaken?

“Het gaat zeker goed met SchoenenZaken. Het valt nog wel mee met de drukte vandaag, maandagmiddag hobbelt altijd een beetje door, wat klanten betreft. Maar ik blijf wel bezig. De focus ligt bij ons op de fysieke winkel, maar we hebben ook een webshop en sinds kort een chatfunctie. Via WhatsApp kunnen klanten ons direct vragen stellen en bestellingen doorgeven. Vandaag had ik, naast de winkelbezoekers, ook een klant uit België op de chat en een handvol Nederlandse klanten.”

“Het succes is te danken aan ons concept. Er gaan veel fysieke winkels ten onder dezer dagen, maar er is echt toekomst voor. Je moet wel keuzes durven maken op het gebied van segment en aanbod. Op die manier kun je relevant blijven.”

“Voor de winkel in Groningen komen klanten vanuit het hele land en daarbuiten. Veel uit Groningen en Friesland, maar ook elders. Die laatste groep, dat zijn vaak dagjesmensen die erop uittrekken om het historische centrum en de winkels te bezoeken.

Een tweede winkel in Zwolle. Waarom daar?

Zwolle is vergelijkbaar met Groningen: het is ook bruisend, heeft een mooi historisch centrum en is ook een stad waar mensen de tijd voor nemen.”

“In Zwolle vonden we ook het perfecte winkelpand, dat voorheen in bezit was van Laccio, een van de schoenenmerken waarmee we werken. De jongens van Laccio wilden zich eigenlijk meer gaan richten op hun eigen merk, in plaats van de winkel. Dat kwam voor ons goed uit. Plus: het is een prachtig pand, met een mooie Art Déco-pui, in een levendige winkelstraat met meer winkels in het midden- en hogere segment.”

De gevel van het nieuwe winkelpand in Zwolle. Foto: Gerard van der Sluijs, via SchoenenZaken.

Wat is de oorsprong van SchoenenZaken?

“In augustus 2017 openden we onze winkel in Groningen. Het concept komt voort uit ons geloof in de kracht van de niche, waarmee je het geweld van de grote heersers in de retail kunt tegengaan. We zijn een van de weinige echte herenzaken op het gebied van schoenen; je hebt voor mannen wel aparte kapperszaken en kledingwinkels, maar niet zo veel schoenenwinkels. We wilden van begin af aan echt unieke schoenen verkopen, van hoge kwaliteit. Al onze schoenen worden in Italië of elders in Europa gemaakt.

Hoe zou je het retailconcept van SchoenenZaken omschrijven?

“De naam SchoenenZaken zegt het eigenlijk al: we doen zaken in schoenen, maar we richten ons ook op andere zaken daaromheen. De winkel is ons primaire verdienmodel, maar we doen ook allerlei nevenactiviteiten. Zo is er het atelier waarin Paul schoenen van de merken Greve en Harris, die we blanco binnenkrijgen, zelf kleurt. We hebben een mobiele schoenenpoetsroom waarmee we naar beurzen gaan, en we leveren schoenen aan bedrijven. We geven presentaties waarin we onze eigen kijk op de retail delen: een combinatie van activiteiten en expertise. We willen ook altijd lokaal betrokken zijn. Zo hopen we in Zwolle samen te kunnen werken met initiatieven en ondernemers uit de directe omgeving.”

“Daarnaast is persoonlijk contact voor ons cruciaal. We vinden het echt belangrijk om zelf zichtbaar te zijn in de winkels. Zo kunnen we kennis die we zelf hebben van schoenen meegeven aan onze klanten. De ondertitel van het bedrijf is niet voor niets: ‘Meesters in herenschoenen’.”

Wie zijn jullie klanten? Hoe reageren zij?

“De doelgroep is, zeg, de werkende man tussen de 25 en 60 jaar, op zoek naar mooie, uitzonderlijke producten voor een eerlijke prijs. Klanten zijn over het algemeen enthousiast over SchoenenZaken, we krijgen veel leuke reacties. Mannen vinden het prettig dat we een winkel speciaal voor heren zijn. In combinatie met de specifieke wijze waarop we ons publiek benaderen, werkt dat goed.”

Hebben jullie dromen voor de winkel?

“Ons doel is: elke schoen in de winkel uniek. Op dit moment is dat al vijftig procent van de schoenen, maar we willen daar honderd procent van maken. Daarvoor eisen we veel van leveranciers, we willen zo veel mogelijk de eigen hand krijgen. Dat gaat wel moeizaam, maar zetten door.”

“Uiteindelijk willen we met Schoenenzaken Nederland veroveren. Daarmee bedoel ik niet: twintig winkels, want dat is voor ons niet haalbaar, en dan verliezen we het persoonlijke aspect. Maar we willen wel graag uitbreiden, naar vijf, misschien zes winkels, in andere bijzondere winkelsteden: Breda bijvoorbeeld, Nijmegen, of Haarlem.