Een unieke franchisekans in mannenmode: word onderdeel van A fish named Fred's familie

De afgelopen 12 jaar heeft het A fish named Fred concept zijn weg gevonden naar kledingkasten van mannen over de hele wereld. Van Los Angeles tot Singapore en van Tasmanië tot Alaska zijn de kledingstukken van dit unieke lifestyle concept te vinden.

A fish named Fred staat vooraan waar het gaat om innovatie en het experimenten met nieuwe media en is daardoor als relatief nieuwe speler een echte pionier in de fashion industrie.

Gestart in 2011, had A fish named Fred een duidelijk doel: de wereld verrijken met kleur en humor. De uitgebreide mannenmode collectie, bekend om zijn gedurfde ontwerpen, speelse elementen, unieke prints en opvallende texturen, toont de unieke benadering van dit lifestyle concept. En het gaat verder dan kleding alleen. Vloerkleden, wijn, bier, schoenen, sokken en andere originele collabs vormen de basis voor dit onderscheidende merk.

Het merk wil deze vrolijkheid uitbreiden met een unieke franchiseformule. Inmiddels zijn er 6 A fish named Fred brand stores (2 in Bulgarije en 4 in Nederland). In samenwerking met Koelewijn & Partners ontwikkelde A fish named Fred een franchiseconcept gericht op originaliteit, creativiteit en langdurige partnerschappen.

Franchisen met A fish named Fred staat voor de lef om uniek te zijn. Het biedt een kans om deel uit te maken van een gedurfde en onderscheidende formule, die zich richt op het aantrekken van gedreven ondernemers met een passie voor mannenmode.

Wat kan men verwachten van franchisen met A fish named Fred?

De unieke stijl:

Franchisenemers kunnen de onderscheidende collecties op een aantrekkelijke manier presenteren en een voortrekkersrol spelen in mannenmode. In een stedelijke omgeving of winkelgebied kan de franchisewinkel met dit concept werkelijk opvallen dankzij telkens weer een unieke etalage opbouw die past bij het thema.

Ondersteuning:

Het ervaren team van A fish named Fred biedt een allesomvattende ondersteuning op verschillende gebieden. Dit omvat aspecten zoals winkel marketing en uitingen, waarbij ze zich richten op het genereren van leads door klanten van de webshop aan te moedigen om de fysieke winkel te bezoeken maar ook mee te doen met een loyaliteitssysteem. Daarnaast bieden ze begeleiding en training aan verkooppersoneel om hun vaardigheden in kassasystemen en klantcontact te verbeteren. Het team werkt ook samen met franchisenemers om de ideale locatie voor een nieuwe winkel te vinden. Bovendien assisteren ze bij het ontwerpen van een winkelinrichting die specifiek aangepast is aan de unieke mogelijkheden van de gekozen locatie.

Gemeenschap:

Franchisenemers worden deel van de A fish named Fred-familie, delen het succes en werken samen met gelijkgestemde ondernemers.

Vernieuwing per seizoen:

Franchisenemers presenteren elk seizoen een nieuw origineel thema met bijpassende etalages, decoratie en collabs die zorgen voor een frisse uitstraling van hun winkel. Zo worden huidige klanten en nieuwe klanten telkens weer positief verrast.

Waarom kiezen voor A fish named Fred?

A fish named Fred is meer dan een kledingmerk; het vertegenwoordigt een levensstijl die individualiteit, kleur en humor omarmt in elke vezel van de collectie. Een franchisenemer wordt onderdeel van een familie en ondersteunt in alle bedrijfsactiviteiten.

De kernwaarden van A fish named Fred:

Innovatieve marketing: Met opvallende marketingstrategieën onderscheidt het merk zich in een competitieve modemarkt.

Verantwoordelijkheid: Het merk neemt de volledige verantwoordelijkheid voor zijn bedrijfsketen, inclusief relaties met medewerkers, consumenten, klanten, leveranciers en het milieu.

Optimisme en een kleurrijk leven: De producten en bedrijfscultuur van A fish named Fred weerspiegelen optimisme en een kleurrijke levensstijl.

Humor en Vreugde: Humor en vreugde zijn fundamenteel voor de bedrijfscultuur en dragen bij aan een positieve ervaring voor A fish named Fred klanten en partners.

Ben jij geïnteresseerd in het starten van een eigen unieke A fish named Fred brandstore en deel uitmaken van het A fish named Fred-avontuur?

Neem contact op met Linder Dijkhoff op linder@afishnamedfred.com / +31 6 39674963

