Een week na versoepelingen: drukte in winkelstraten en pinuitgaven neemt toe

Beeld: Aygin Kolaei voor FashionUnited

Het is vandaag een week geleden sinds de maatregel ‘winkelen op afspraak’ werd opgeheven in niet-essentiële winkels. Brancheorganisatie INretail meldt in een persbericht dat consumenten en ondernemers opgelucht zijn met deze volledige heropening. Uit onderzoek van ING blijkt dat de pinuitgaven in winkels en horeca met tientallen procenten is toegenomen.

Vooral kledingwinkels zagen de pinuitgaven toenemen onder de retailers, zo blijkt uit het onderzoek van ING Economisch Bureau. Kledingwinkels zagen de pinuitgaven bijna verdubbelen. Ook in vrijetijdswinkels was een grote toename te zien: 48 procent. In combinatie met de opening van de winkels, opende de horeca. Zij zag een stijging van 40 procent in pinuitgaven. De pinuitgaven van bouwmarkten, tuincentra en woonwinkels stegen met 36 procent.

“Veel consumenten doen sinds een week weer spontaan en veilig hun aankopen in de non-food. Daarnaast hebben ze de koopmogelijkheid gemist. De sfeer komt terug in winkelgebieden, maar de schade van veertien maanden voortdurende beperkingen is nog lang niet in hersteld”, meldt INretail in het persbericht.

Bureau RMC ziet in de eerste week na de versoepelingen een stijging van 36 procent in de Nederlandse winkelstraten ten opzicht van de laatste week ‘winkelen op afspraak’. “Dat is een flinke stijging. Vooral in grote steden werden de winkelstraten massaal bezocht. Daar was zelfs een stijging van meer dan 50 procent te zien”, meldt Huib Lubbers, directeur bij Bureau RMC telefonisch aan FashionUnited. Vergeleken met vorig jaar, in dezelfde periode, is er nu een stijging te zien van 30 procent in de grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven), gaat Lubbers verder. “Deze steden waren vorig jaar het hardst geraakt en zien hierdoor een enorme groei. Bovendien is er in grote steden meer te beleven: er zijn meer terrassen en het wordt gezien als een uitje.” In winkelstraten van kleinere steden is het juist 30 tot 40 procent rustiger vergeleken met vorig jaar in dezelfde periode. “Deze steden waren vorig jaar minder hard getroffen doordat consumenten lokaler gingen winkelen”, verklaart Lubbers telefonisch.

Opening fysieke winkels zorgt voor daling online aankopen

Winkelen moet veilig blijven gebeuren. Winkels werken nog steeds met een aangescherpt protocol en de veiligheid in de straten en winkelgebieden worden door lokale betrokkenen zoals, gemeente, handhaving, winkeliers(vereniging) en vastgoedeigenaren georganiseerd, zo is te lezen in het persbericht van INretail. De brancheorganisatie roept consumenten op te winkelen op rustige momenten, zoals ochtenden en het begin van de week. “Aan de oproep van de overheid om zoveel mogelijk thuis te werken, koppelen wij het advies de middagpauze te benutten voor een geplande aankoop. Spreiding van bezoekers blijft belangrijk”, aldus INretail in het persbericht.

Door de toename van de pintransacties in fysieke winkels, daalde het belang van online winkelen in het totaal van de consumentenaankopen. Dit is gemeten aan de hand van de Ideal-betalingen in het onderzoek van ING Economisch Bureau. De Ideal-betalingen daalden van 40 naar 37 procent. Het zou er volgens het onderzoek op lijken dat offline en online winkelen op elkaar reageren, sinds ‘gewoon’ winkelen weer mogelijk is.