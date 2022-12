Eerste Belgische boetiek van ‘slow tailors’ Michael & Giso opent in Antwerpen

Op de begane grond van de Antwerpse bruidsboetiek Le Chapeau kunnen binnenkort ook mannen terecht die er piekfijn uit willen zien op hun trouwdag, of in het dagelijks leven. Het Nederlandse maatpakkenmerk Michael & Giso opent daar vandaag de deuren van haar eerste Belgische boetiek, zo is in een persbericht te lezen.

Persoonlijke service tot in de details

Michael & Giso, in 2007 opgericht door Michaël Oei en Rolf-Giso Heijkoop, maakt pakken volgens het concept ‘slow tailoring’. Daarbij wordt uitgebreid aandacht besteed aan de persoonlijkheid en voorkeuren van de klant, aan stof en pasvorm, en uitgebreide service op locatie.

In de boetiek worden klanten verwelkomd met hapjes en drankjes in een interieur met ‘een mix van design-elementen en charmante vintage accenten’, zo staat in het persbericht. Daar gaat een medewerker van Michael & Giso dan rustig met de klant in gesprek.

Het interieur van de boetiek. Foto: Jeroen Noordzij, via Michael & Giso

“Het bouwen van een persoonlijke relatie is een vereiste,” legt Oei uit. “We merken dat we door die warme, oprechte en persoonlijke gesprekken betekenis geven aan ieder kledingstuk dat we maken. In ieder ontwerp is de klant het uitgangspunt en leggen wij de verbinding tussen wie hij is, wat hij doet en welke persoonlijkheid hij wil uitstralen.” Bij het ontwerpen van een trouwpak wordt ook rekening gehouden met het thema van de trouwdag en de kleding van de huwelijkspartner.

De pakken worden gemaakt door kleermakers van ateliers waar het label mee samenwerkt. Omdat de pakken handmatig worden geproduceerd kan elk onderdeel op de eigen smaak worden aangepast, van stoffen tot knopen, kraag, manchetten, plooien en initialen. Oei en Heijkoop werken met stoffenleveranciers en ateliers als Loro Piana, Dormeuil, Caccioppoli, Arison en Paolo Albizzati.

Klanten kunnen een stof naar voorkeur kiezen. Foto: Jeroen Noordzij, via Michael & Giso

Over Michael & Giso

Oei en Heijkoop hebben beiden een achtergrond in financieel management en financiële- en belastingwetgeving. Ze begonnen hun bedrijf in 2007 met overhemden op maat. In 2010 opende hun eerste winkel in Breda, en de verkoop van maatpakken startte in 2013. Momenteel telt Michael & Giso zestien werknemers en drie verkooppunten: naast de winkels in Antwerpen en Breda is er ook een boetiek in Amsterdam.