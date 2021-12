Eerste Kamer steunt inzet coronapas bij niet-essentiële winkels

Ook de Eerste Kamer steunt de invoering van een coronatoegangsbewijs voor niet-essentiële winkels, zo melden onder andere Nu.nl en NOS. Eerder deze maand kreeg het voorstel in de Tweede Kamer al genoeg steun.

Het betekent niet dat de coronapas nu al ingevoerd kan worden voor dit gedeelte van de retail en niet-essentiële dienstverlening. Eerst zal er een ministeriële regeling gemaakt moeten worden en moet deze ook goedgekeurd worden door beide Kamers.

In deze regeling wordt dan uitgewerkt welke winkels en bij welke dienstverlening de coronapas verplicht wordt. Eerder werden al vragen gesteld door Tweede Kamerleden over wanneer een winkel als niet-essentieel bestempeld wordt. Ook kwam de vraag op wat er moet gebeuren met winkels die meerdere functies hebben en daardoor een mix zijn van niet-essentieel en essentieel. Er kwam ook een oproep of kleine onafhankelijke winkels een uitzondering kunnen vormen.